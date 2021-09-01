Ушла из жизни актриса театра и кино Тамилла Агамирова - вдова народного артиста СССР Николая Сличенко

93-летняя актриса скончалась в своем доме в поселке Николина Гора Одинцовского городского округа. Это случилось днём 31 августа, сообщает MK.RU.

Коллега Агамировой Роман Грохольский сообщил, что она умерла от продолжительной болезни и возраста передает 5-tv.ru.

Тамилла Сунджаевна Агамирова, также известная как Тамилла Саратовская - народная артистка РСФСР, играла в театре "Ромэн" с 1952 года. В пятидесятых и шестидесятых годах снималась в кино на студии "Азербайджанфильм".

В последнее время Агамирова практически не выходила на сцену из-за плохого состояния здоровья.

Когда именно и где состоятся похороны актрисы пока неизвестно.

Тамиллы Агамирова скончалась спустя почти два месяца после ухода супруга из жизни. Известный исполнитель цыганских песен и романсов Николай Сличенко скончался 2 июля из-за проблем с легкими.

Супруги прожили вместе всю жизнь. Николай Сличенко утверждал, что они с супругой были предназначены друг для друга еще по воле свыше.

Напомним, что скончался известный советский актер, на его фильмах выросли поколения.

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