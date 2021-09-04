На 77-году жизни скончался звезда кубинского кинематографа и телевидения Энрике Молина
Как пишет Politeka.net, легендарный актер Энрике Молина родился 31 октября 1943 году в кубинском городке Сантьяго-де-Куба. Свою профессиональную карьеру Молина начал, когда присоединился к театральной труппе "Conjunto Dramático de Oriente".
В 25 лет будущий известный актер начал работать на местном телевидении. Впоследствии Молина переехал в столицу Кубы – Гавану. Там он сделал успешную карьеру: часто появлялся на кубинских радио-и телевизионных программах, а также снимался в фильмах.
Жизнь известного актера оборвалась на 77 году жизни. Известно, что причиной смерти Энрике Молины стал коронавирус. Об этом сооблщили кубинские СМИ.
Полякова сделала новое заявление относительно скандала с Меладзе: "Бейте в морду"
Два региона Украины не соответствуют зеленой зоне: где ситуация ухудшилась
"Ушел в лес по грибы и не вернулся": поиски пропавшего украинца обернулись трагедией
Хименес-Браво признался в сильных чувствах к экс-участнице и судье "Мастер Шеф": "Боже мой..."
Победитель "Голосу країни" и его беременная девушка не могут жить в подаренной квартире: выяснилась причина
"Очередной удар по кубинской культуре, актер Энрике Молина, сыгравший любимого всеми персонажа Сильвестра Канізо, умер. Его семье, друзьям и поклонникам, мои соболезнования", - написали на странице "El Ingeniero™".
"Такой же великий духом, как и актерское мастерство. Вечная слава Энрике Молини", - написали в Twitter.
Ранее Politeka писала, что трагедией закончились поиски известного актера, мать не может прийти в себя: "Последний раз...".
Напомним, что известной боксерки не стало после боя: "была введена в искусственную кому".
A еще Politeka сообщала, что врачи не смогли спасти знаменитого актера из сериала "Великий век": подробности трагедии.