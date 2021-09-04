На 77-году жизни скончался звезда кубинского кинематографа и телевидения Энрике Молина

Как пишет Politeka.net, легендарный актер Энрике Молина родился 31 октября 1943 году в кубинском городке Сантьяго-де-Куба. Свою профессиональную карьеру Молина начал, когда присоединился к театральной труппе "Conjunto Dramático de Oriente".

В 25 лет будущий известный актер начал работать на местном телевидении. Впоследствии Молина переехал в столицу Кубы – Гавану. Там он сделал успешную карьеру: часто появлялся на кубинских радио-и телевизионных программах, а также снимался в фильмах.

Жизнь известного актера оборвалась на 77 году жизни. Известно, что причиной смерти Энрике Молины стал коронавирус. Об этом сооблщили кубинские СМИ.

"Очередной удар по кубинской культуре, актер Энрике Молина, сыгравший любимого всеми персонажа Сильвестра Канізо, умер. Его семье, друзьям и поклонникам, мои соболезнования", - написали на странице "El Ingeniero™".

Otro duro golpe para la cultura cubana, falleció el actor Enrique Molina, el hombre detrás del querido personaje de Silvestre Cañizo, a sus familiares, amigos y admiradores mi más sentido pésame. pic.twitter.com/28yxJ2PsDT — El Ingeniero™ 🇨🇺 (@El_IngenieroCu) September 3, 2021

"Такой же великий духом, как и актерское мастерство. Вечная слава Энрике Молини", - написали в Twitter.

Tan grande en espíritu como lo fue en la actuación.

Gloria eterna a Enrique Molina 💖#DeZurdaTeam 🤝 pic.twitter.com/oKJuGiUPVZ — Patria Amada (@PatriaAmada16) September 3, 2021

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