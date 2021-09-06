У Києві водій виїхав на зустрічну смугу, влаштувавши ДТП

Аварія сталася в ніч на неділю, 5 вересня, на проспекті Академіка Глушкова за участю автомобілів Hyundai і Volkswagen.

Деталі ДТП повідомила Патрульна поліція Києва.

Водій Volkswagen виїхав на смугу зустрічного руху. На щастя, в ДТП ніхто не отримав пошкоджень. Винуватець ДТП пояснив патрульним, що заснув під час водіння. Але йому не повірили, так як від нього тхнуло алкоголем.

Також інспектори виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння - він ледве стояв на ногах. Результат огляду чоловіка на стан сп'яніння - 2,10 проміле, що більш ніж в 10 разів перевищує допустимий рівень.

Патрульні склали на чоловіка протоколи: за ч.1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та за ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП) КпАП.

Варто зазначити, що в Україні передбачена кримінальна відповідальність за залишення малолітньої дитини в небезпеці і самоті надовго, що спричинило тяжкі наслідки, – це ч.3 ст. 135 Кримінального кодексу. За таке правопорушення загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що український спортсмен розбився в ДТП, його мотоцикл розлетівся на частини.

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