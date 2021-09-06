В Киеве водитель выехал на встречную полосу, устроив ДТП
Авария произошла в ночь на воскресенье, 5 сентября, на проспекте Академика Глушкова с участием автомобилей Hyundai и Volkswagen.
Детали ДТП сообщила Патрульная полиция Киева.
Водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения. К счастью, в ДТП никто не получил повреждений. Виновник ДТП объяснил патрульным, что заснул во время вождения. Но ему не поверили, так как от него разило алкоголем.
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Также инспекторы обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения - он еле стоял на ногах. Результат осмотра мужчины на состояние опьянения — 2,10 промилле, что более чем в 10 раз превышает допустимый уровень.
Патрульные составили на мужчину протоколы: по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.
Стоит отметить, что в Украине предусмотрена уголовная ответственность за оставление малолетнего ребенка в опасности и одиночестве надолго, повлекшее тяжкие последствия, – это ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса. За такое правонарушение грозит от трех до восьми лет лишения свободы.
Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.
Как сообщала Politeka, таможенник устроил трагическое ДТП на украинской трассе и сбежал.
Также Politeka писала, что пешехода переехало несколько авто, никто не пытался остановиться.