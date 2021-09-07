7 вересня сталася аварія за участю чотирьох автомобілів

Аварія сталася на 30 кілометрі автодороги Н - 08 Бориспіль - Маріуполь, недалеко від селища Малі Єрківці Київської області.

Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції Київської області.

За попередньою інформацією, ДТП сталася за участю фури, легкового автомобіля та двох мікроавтобусів, і внаслідок цієї події є потерпілі. За попередньою інформацією, в результаті події постраждали 4 людини.

Слідчі встановлюватимуть всі обставини події. Рух трасою в напрямку міста Переяслав-Хмельницький ускладнено в обох напрямках. Водіїв просять взяти до відома цю інформацію, плануючи свої маршрути.

Варто зазначити, що в Україні передбачена кримінальна відповідальність за залишення малолітньої дитини в небезпеці і самоті надовго, що спричинило тяжкі наслідки, – це ч.3 ст. 135 Кримінального кодексу. За таке правопорушення загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

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