7 сентября произошла авария с участием четырех автомобилей

Авария произошла на 30 километре автодороги Н-08 Борисполь - Мариуполь, недалеко от поселка Малые Ерковцы Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.

По предварительной информации, ДТП произошло с участием фуры, легкового автомобиля и двух микроавтобусов, и вследствие этого происшествия есть потерпевшие. По предварительной информации, в результате происшествия пострадали 4 человека.

Следователи будут устанавливать все обстоятельства происшествия. Движение по трассе в направлении города Переяслав-Хмельницкий затруднено в обоих направлениях. Водителей просят принять к сведению эту информацию, планируя свои маршруты.

Стоит отметить, что в Украине предусмотрена уголовная ответственность за оставление малолетнего ребенка в опасности и одиночестве надолго, повлекшее тяжкие последствия, – это ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса. За такое правонарушение грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.

Как сообщала Politeka, таможенник устроил трагическое ДТП на украинской трассе и сбежал.

Также Politeka писала, что пешехода переехало несколько авто, никто не пытался остановиться.