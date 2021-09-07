У Києві водій служби Uber шокував людей новою витівкою

Водій таксі вирішив питання з нестачею дитячих кресл в легковому автомобілі і розмістив людину в багажнику. Зокрема, він провіз дитину в багажнику через те, що у нього не виявилося спеціального дитячого крісла.

Відео небезпечної поїздки розмістили в "Київ Оперативний".

Автор відео в коментарях зазначив, що дитину в багажнику автомобіля таксі він зняв випадково. У пробці він тягнувся за машиною Uber в паралельних рядах, тому дитина потрапила в кадр.

Користувачі в коментарях посперечалися про те, чи дійсно дитина їхала в багажнику, так як автомобіль моделі універсал і це могло бути додаткове сидіння ззаду.

Однак на кадрах відео видно, що дитина майже впритул знаходиться до заднього скла, а це означає, що його дійсно посадили в багажник.

Варто відзначити, що в Україні заборонено перевозити дітей віком до 12 років або зростом нижче 145 см без спеціальних утримуючих пристроїв, тобто без автокрісел або автолюлек. Це стосується як перевезення дітей на передньому сидінні, так і на задньому.

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