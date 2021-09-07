В Киеве водитель службы Uber шокировал людей новой выходкой

Водитель такси решил вопрос с нехваткой детских кресел в легковом автомобиле и разместил человека в багажнике. В частности, он провез ребенка в багажнике из-за того, что у него не оказалось специального детского кресла.

Видео опасной поездки разместили в "Киев Оперативный".

Автор видео в комментариях отметил, что ребенка в багажнике автомобиля такси он снял случайно. В пробке он тянулся за машиной Uber в параллельных рядах, поэтому ребенок попал в кадр.

Пользователи в комментариях поспорили о том, действительно ли ребенок ехал в багажнике, так как автомобиль модели универсал и это могло быть дополнительное сидение сзади.

Однако на кадрах видео видно, что ребенок почти вплотную находится к заднему стеклу, а это значит, что его действительно посадили в багажник.

Стоит отметить, что в Украине запрещено перевозить детей в возрасте до 12 лет или ростом ниже 145 см без специальных удерживающих устройств, то есть без автокресел или автолюлек. Это касается как перевозки детей на переднем сидении, так и на заднем.

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