Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт відреагував на скандал з Оксаною Баюл.

Заява прозвучала в Мокрик По Живому

"Оксана не вибрала Україну, вона вибрала іншу країну. Це справа кожної людини. Зараз дуже багато олімпійських чемпіонів живе в США, Ізраїлі, Німеччині. Нам потрібно всіх запрошувати? Я дзвонив їй перед початком торжества, але не було зв'язку. Кажу відверто. Я хотів її запросити, але вона не відповіла. Я почув, що є якась образа, я вирішив їй зателефонувати",-заявив Гутцайт.

Для порівняння Гутцайт повідав історію В'ячеслава Олійника, першого олімпійського чемпіона. За словами чиновника, Олійник надає допомогу спортсменам-початківцям, живе на території України, а також поводиться, як скромна людина.

Гутцайт підкреслив, що на свято не запросили чемпіонку, яка протягом 27 років живе на території США. Міністр молоді та спорту згадав і абсолютну олімпійську чемпіонку зі спортивної гімнастики Лілію Подкопаєву. За його словами, вона завжди залишається поруч зі спортом і присутня на всіх святах. Гутцайт нагадав, що спортсменка прилетіла в нашу країну, коли пішов з життя її тренер.

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