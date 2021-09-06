Боксер Теофимо Лопес, обладатель титула абсолютного чемпиона мира в легком весе сообщил, что не хочет реванша с Василием Ломаченко.

Об этом пишет SkySports Boxing.

«Реванша не будет. Если бы я проиграл, то он никогда бы не дал мне еще один шанс. Так почему я должен делать это?» – заявил Лопес.

По словам американского боксера, в его планах – подъем в весовой категории, а также поединок с Джошем Тейлором, абсолютным чемпионом в этом дивизионе. Лопес подчеркнул, что Ломаченко не дал бы ему шансов на повторную встречу, при условии собственной победы.

Американский боксер признал, что именно победа над украинцем превратила его в короля легкого дивизиона. Это признал и сам Ломаченко. Американец сообщил, что знает о попытках украинского коллеги реабилитироваться, однако предположения некоторых любителей бокса о том, что реванш состоится он назвал забавными.

Теофимо Лопес отметил, что его мысли сейчас сосредоточены только на движении вперед. Американский боксер уверен, что момент, когда можно было бы провести реванш уже пройден.

Отметим, что Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу в 2020 году. Решение об этом судьи приняли единогласно, но для многих любителей бокса такой исход оказался неожиданным.

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