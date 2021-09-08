Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт отреагировал на скандал с Оксаной Баюл.

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"Оксана не выбрала Украину, она выбрала другую страну. Это дело каждого человека. Сейчас очень много олимпийских чемпионов живет в США, Израиле, Германии. Нам нужно всех приглашать? Я звонил ей перед началом торжества, но не было связи. Говорю откровенно. Я хотел ее пригласить, но она не ответила. Я услышал, что есть какая-то обида, я решил ей позвонить", – заявил Гутцайт.

Для сравнения Гутцайт поведал историю Вячеслава Олейника, первого олимпийского чемпиона. По словам чиновника, Олейник оказывает помощь начинающим спортсменам, живет на территории Украины, а также ведет себя, как скромный человек.

Гутцайт подчеркнул, что на праздник не пригласили чемпионку, на протяжении 27 лет живущую на территории США. Министр молодежи и спорта упомянул и абсолютную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Лилию Подкопаеву. По его словам, она всегда остается рядом со спортом и присутствует на всех праздниках. Гутцайт напомнил, что спортсменка прилетела в нашу страну, когда ушел из жизни ее тренер.

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