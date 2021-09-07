Бразилец Пеле, которого называют королем футбола перенес операцию, на которой ему удалили опухоль.

Об этом он сообщил в Instagram.

«Друзья, большое спасибо за ваши сообщения. Я благодарю Бога за то, чувствую себя очень хорошо и за то, что доктор Фабио, и доктор Мигель следят за моим здоровьем», - рассказал Пеле.

По словам бывшего игрока сборной Бразилии по футболу, ему удалили опухоль в толстой кишке. Накануне Пеле прошел обследование, которое и указало на наличие опухоли. Он пообещал смотреть на произошедшее с улыбкой и признался, что намерен жить дальше с любовью друзей и близких.

Отметим, что настоящее имя чемпиона футбола Эдсон Арантис ду Насименту. Этот бразильский футболист играл на позиции нападающего. Он выходил на поле, представляя клубы «Нью-Йорк Космос» и «Сантос». За сборную Бразилии он забил 77 голов и провел 92 матча. Пеле остается единственным игроком в мире, которому трижды удалось стать чемпионом мира в качестве игрока. За Пеле можно было наблюдать четырех мировых чемпионатах. В 1970 году его признали лучшим игроком на одном из чемпионатов мира. А еще в 1958 году он удостоился звания лучшего молодого игрока на чемпионате мира. Также Пеле принадлежит звание лучшего футболиста года в Южной Америке.

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