Нужно уметь играть просто, а не запаривать игроков идеями.

Российский журналист Алексей Андронов объяснил тактической хитростью главного тренера результат отборочного матча к Чемпионату мира – 2022 между сборными Франции и Украины.

Мнением он поделился в Telegram.

«Иногда тренеру лишний ум не полезен, а вреден. Нужно уметь играть просто, а не запаривать игроков идеями, которые тебе кажутся гениальными», - отметил Андронов.

Именно главного тренера Дидье Дешама журналист считает виновным в том, что сборная Франции не одержала победу на матче с Украиной. Андронов подчеркнул, что Дешам – это пример тренера, который всегда сам себя переигрывает. Российский журналист в качестве единственного исключения из этого правила упомянул Чемпионат мира 2018 года. Хотя и в том случае, по его мнению, решение, скорее, приняли сами игроки на поле, чем их главный тренер.

Российский журналист уверен, что на матче с Украиной Дидье Дешам еще раз сам у себя выиграл, а игра могла бы закончится со счетом «ноль – три».

Отметим, что игрокам сборной Украины по футболу удалось во второй раз в матче со сборной Франции сыграть вничью. Это противостояние было частью квалификационного этапа к будущему Чемпионату мира, который пройдет в Катаре в 2022 году. Когда указанная игра завершилась, украинцы попали на третью строку в группе D.

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