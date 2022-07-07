Росія використовує не лише старі та дешеві ракети, а й нові та дорогі.

Загалом у росії на початку війни було майже 7000 ракет середньої та ближньої дальності дії (до 5500 км). З них майже половина - невисокоточні ракети Х-22, Х-55, комплексів "Точка-У". Однак у рф залишилося ще багато такої смертельної зброї.

У Forbes підрахували , скільки ракет залишилося в росії і як довго можуть тривати бомбардування.

Оскільки росія не розраховувала на тривалу війну, вона активно використовувала сучасні і точні ракети, хоча їх запас не був занадто великим (2000-3000 одиниць). У травні з'явилися перші повідомлення про те, що Міноборони росії починає шукати ракети "на стороні" - у Китаї, Північній Кореї та інших диктаторських країнах.

У росії залишається багато невисокоткових ракет Х-22, Х-55, комплексів "Точка-У". Погана новина – цих ракет понад 2000 і їх може вистачити ще на кілька місяців бомбардувань. А їхня неточність може призвести до жахливих наслідків.

Швидше за все, сучасних ракет "Калібр" та "Іскандер" у росії залишилося небагато. Підтвердженням цього є те, що росія використовує не лише старі та дешеві ракети, а й нові та дорогі.

Зокрема, протикорабельні ракети П-800 "Онікс" вартістю понад $1 млн за одиницю.

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