Російські загарбники здійснили безуспішні наступальні операції на північному заході Херсонської області. У той же самий час, коли Збройні сили України продовжують створювати умови для контрнаступу на тимчасово окупований рф Херсон.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
В інституті, ґрунтуючись на супутникових знімках, стверджують, що ЗСУ завдали ударів по ворожих позиціях у районі Херсонського аеропорту — (поблизу Чорнобаївки). Крім того, згадується удар по складі боєприпасів росіян у районі Херсонського вокзалу.
Тим часом радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зазначив, що окупанти встановили засоби протидії високоточним боєприпасам у районі Керченського мосту.
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В ISW зазначають, що 6 липня війська росії провели безуспішні наступальні операції на північному заході Херсонської області і продовжують вести артилерійський вогонь по всій південній осі, щоб відобразити контрнаступ українських сил. Але цим українських захисників не зупинити і Херсон буде звільнено, упевнені аналітики інституту.
За заявою Генштабу ЗСУ, захисники зупинили наступ окупантів у напрямку Лозового, на східному березі річки Інгулець та на кордоні Херсонської та Миколаївської областей.
Нагадаємо, що авіація ЗСУ вдарила по скупченнях ворога, йде звільнення Херсонщини.
Як повідомляла Politeka, окупанти визначилися з датою для псевдореферендумів в Україні.
Також Politeka писала, що трагедія Бучі повторюється на Херсонщині, місцеві повідомили про ситуацію в області.