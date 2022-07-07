Росія вперше за 133 дні війни не оголосила і не коментувала жодних територіальних досягнень. На думку експертів, це свідчить про оперативну паузу.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Водночас російські війська все ще проводили невдалі наземні штурми з усіх напрямків 6 липня. Дослідники кажуть, що такі спроби узгоджуються з оперативною паузою, оскільки вона вимагає повного припинення активних бойових дій.
Аналітики попередили, що Україні не можна розслаблятися, адже росія цією паузою намагається створити умови для більш значних наступальних операцій і відновити бойову міць, необхідну для виконання цих більш амбітних завдань.
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За оцінками ISW, у той же час Кремль продовжує готувати економіку росії до затяжної війни проти України. Держдума росії вже ухвалила закон, що дозволяє уряду контролювати і регулювати трудові відносини на приватних та державних підприємствах.
Закон дозволить відкликати працівників із особистих відпусток, переносити відпустки без згоди працівника, вимагати роботи у вихідні, святкові дні та нічні зміни.
Нагадаємо, що ЗСУ готують умови для наступу, завдано точних ударів по ворогові.
Як повідомляла Politeka, що зараз відбувається у Лисичанську та Сєвєродонецьку.
Також Politeka писала, що Україна влаштувала пекло росіянам, стало відомо, скільки складів ворога знищено.