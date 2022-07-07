Західне озброєння суттєво допомогло українським захисникам зі знищенням зброї та боєприпасів росіян лише за один тиждень.

На це звернув увагу у своєму вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський. Він зазначив, що зараз росіяни змогли в повному обсязі відчути на собі силу західного озброєння, отриманого Україною.

За словами президента, зараз українські військові завдають точних ударів по складах та інших важливих для логістики російської армії точках. Завдяки цим ударам наступальний потенціал російської армії з кожним разом знижується, а втрати зростають.

Загалом за трохи більше тижня з початку активного використання західної артилерії українська армія знищила вже 11 складів російських військ. Удари завдавалися складами, розташованими на окупованих територіях України на відстані 5-75 км від лінії фронту.

Зокрема, потужні удари було зафіксовано по базах росіян у Мелітополі, Макіївці, Сніжному та Донецьку.

6 липня також пролунав вибух на складах ЗС Росії в Херсоні.

«Нарешті відчувається, що дуже потужно запрацювала західна артилерія – та зброя, яку ми отримали від наших партнерів. Її точність справді така, як треба», - наголосив Зеленський.

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