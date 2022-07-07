Всего в россии на начало войны было почти 7000 ракет средней и ближней дальности действия (до 5500 км). Из них почти половина – невисокоточные ракеты Х-22, Х-55, комплексов "Точка-У". Однако у рф осталось еще много такого смертельного оружия.
В Forbes подсчитали, сколько ракет осталось у россии и как долго могут длиться бомбардировки.
Поскольку рф не рассчитывала на длительную войну, она активно использовала современные и точные ракеты, хотя их запас не был слишком большим (2000-3000 единиц). В мае появились первые сообщения о том, что Минобороны рф начинает искать ракеты "на стороне" – в Китае, Северной Корее и других диктаторских странах.
У рф остается много невисокоточных ракет Х-22, Х-55, комплексов "Точка-У". Плохая новость – этих ракет более 2000 и их может хватить еще на несколько месяцев бомбардировок. А их неточность может привести к ужасным последствиям.
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Скорее всего, современных ракет "Калибр" и "Искандер" у рф осталось немного. Подтверждением этому является то, что россия использует не только старые и дешевые ракеты, но и новые и дорогие.
В частности противокорабельные ракеты П-800 "Оникс" стоимостью более $1 млн за единицу.
Напомним, что россия взяла паузу на фронте, чем это опасно.
Как сообщала Politeka, ВСУ готовят условия для наступления, нанесены точные удары по врагу.
Также Politeka писала, что Украина устроила ад россиянам, стало известно, сколько складов врага уничтожено.