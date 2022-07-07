Россия использует не только старые и дешевые ракеты, но и новые и дорогие.

Всего в россии на начало войны было почти 7000 ракет средней и ближней дальности действия (до 5500 км). Из них почти половина – невисокоточные ракеты Х-22, Х-55, комплексов "Точка-У". Однако у рф осталось еще много такого смертельного оружия.

В Forbes подсчитали, сколько ракет осталось у россии и как долго могут длиться бомбардировки.

Поскольку рф не рассчитывала на длительную войну, она активно использовала современные и точные ракеты, хотя их запас не был слишком большим (2000-3000 единиц). В мае появились первые сообщения о том, что Минобороны рф начинает искать ракеты "на стороне" – в Китае, Северной Корее и других диктаторских странах.

У рф остается много невисокоточных ракет Х-22, Х-55, комплексов "Точка-У". Плохая новость – этих ракет более 2000 и их может хватить еще на несколько месяцев бомбардировок. А их неточность может привести к ужасным последствиям.

Скорее всего, современных ракет "Калибр" и "Искандер" у рф осталось немного. Подтверждением этому является то, что россия использует не только старые и дешевые ракеты, но и новые и дорогие.

В частности противокорабельные ракеты П-800 "Оникс" стоимостью более $1 млн за единицу.

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