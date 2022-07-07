Під час зустрічі з міністрами у четвер російський президент несподівано заявив, що Росія нібито ще не починала «всерйоз» воювати в Україні.

«Сьогодні ми чуємо, що нас хочуть перемогти на полі бою... Ну, що тут скажеш. Нехай спробують. Ми вже багато чули, що Захід хоче воювати із нами до останнього українця. Це – трагедія для українського народу. Але, схоже, все до цього йде. Але всі повинні знати, що ми чогось серйозного поки що не розпочинали», - заявив путін.

Він також стверджує, що Росія не відмовляється від мирних переговорів.

"Але ті, хто відмовляються, повинні знати, що чим далі, тим складніше їм буде з нами домовитися", - звично пригрозив путін.

У мережі слова кремлівського диктатора відразу підняли на сміх, нагадавши про втрати російської армії в Україні, які виглядають просто колосальними, якщо прийняти на віру слова путіну про те, що нічого «серйозного» вони ще не починали.

«Але вже загубили і покалічили 100 із лишком тисяч свого репродуктивного населення. Геніально», «цікаво, - якщо ми "поки що нічого і не починали", то що у нас до цього йшло "чітко за планом"?», «36тис. трупів це нічого не починаючи. Бєлгород напружився, що буде після початку», «Так, всього 3к ракет на мільярди доларів випустили», «Економіка, що летить під укіс: "Ну ніфіга собі!"», «Це шизик про третю світову?», «Тобто. угрохати 36к іванів, потопити "москву" - це не серйозно, це в нього такі жарти», - пишуть люди.

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