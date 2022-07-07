В Беларуси пригрозили Польше ракетным ударом.

Об этом заявил заместитель начальника Генштаба ВС Беларуси Руслан Косыгин. Он отметил, что ответ на якобы провокации Запада "будет адекватным и жестким".

"Территория Польши, как, впрочем, и стран Балтии, превращается в полигон, на территории которого США планируют разрешить в Европе еще один кровавый конфликт против российской федерации и ее союзников", – заверил генерал-майор, не приведя никаких реальных доказательств своим словам.

В качестве подтверждения этих тезисов он использовал лишь последние изменения в государственной политике Польши в вопросе обороны. В частности, просьба закрыть небо над государством во избежание ракетных обстрелов и планы по укреплению военной сферы.

В то же время, он упомянул определенные разговоры якобы польских политиков о желании присоединить в состав страны некоторые регионы Украины и Беларуси. Однако подобных официальных заявлений от польских властей не было.

Косыгин заявил, что вышеперечисленные действия страны-соседа происходят "на фоне деградации стран Западной Европы и фактической утраты ими самостоятельности в принятии решений".

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