Во время встречи с министрами в четверг российский президент неожиданно заявил, что россия якобы еще не начинала «всерьез» воевать в Украине.

«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя... Ну что тут скажешь. Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это - трагедия для украинского народа. Но, похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы чего-то серьезного пока не начинали», - заявил путин.

Он также утверждает, что россия «не отказывается» от мирных переговоров.

«Но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договориться», - привычно пригрозил путин.

В сети слова кремлевского диктатора тут же подняли на смех, напомнив о потерях российской армии в Украине, которые выглядят просто колоссальными, если принять на веру слова путина о том, что ничего «серьезного» они еще не начинали.

«Но уже угробили и покалечили 100 с лишним тысяч своего репродуктивного населения. Гениально», «интересно, - если мы "пока ещё ничего и не начинали", то что у нас до этого шло "чётко по плану"?», «36тыс. трупов это ничего не начиная. Белгород напрягся, что будет после начала», «Да, всего 3к ракет на миллиарды долларов выпустили», «Летящая под откос экономика: "Ну нифига себе!"», «Это шизик о третьей мировой?», «т.е. угрохать 36к иванов, потопить "москву" - это не серйозно, это у него такие шуточки», - пишут люди.

Напомним, ротация у оккупантов пошла не по плану, раскрыты детали.

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