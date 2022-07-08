Про це у новому ефірі з Марком Фейгіним розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Як відомо, 7 липня Джонсон подав у відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії. З боку Росії відразу з'явилися уїдливі зауваження на цю тему, проте Арестович наголосив, що в них немає сенсу.

За словами радника глави ВП, політика Великобританії щодо України ніяк не зміниться із відставкою Джонсона.

Він зазначив, що у США виступили на підтримку можливого союзу між Великобританією, країнами Балтії та Україною, а всередині Сполученого Королівства всі політичні сили готові продовжувати шлях підтримки Києва у протистоянні з росією.

"Курс Британії не зміниться, тут можна не хвилюватися", - наголосив Арестович.

Він також зазначив, що потенційні наступники Джонсона, якими зараз називають міністра оборони Бена Уоллеса або міністра закордонних справ Ліз Трасс, будуть не найкращими варіантами для росії.

"Джонсон дуже багатьом насолив. Він яскрава людина, тож у його присутності інші починають відкидати тіні. Звісно, ​​це багатьом не подобається. Він дуже епатажний, дуже різкий. Його звинувачують у розбалансуванні внутрішньої політики. На зовнішньому порядку його особливо ніхто не дорікає. Відповідно до курсу підтримки України. Якщо прийде Ліз Трасс, кремлівським буде нітрохи не веселіше, якщо не жорсткіше", - заявив Арестович.

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