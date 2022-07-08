Мэр временно оккупированного города Алешки в Херсонской области Евгений Рищук предупредил местных жителей о том, что украинские защитники все ближе, поэтому им стоит покинуть город, чтобы не оказаться в заложниках у россиян во время его освобождения.

«Уважаемые жители Олешковской общины и Херсонщины, если вы проживаете вблизи расположения объектов, где проживают вражеские солдаты РФ или расположены вражеские ПВО, склады с боеприпасами, является скопление вражеской техники, настойчиво рекомендую ехать оттуда подальше», - написал в своем Фейсбук Рищук.

Он предупредил, что враг может использовать мирных жителей в качестве живого щита.

«ВСУ идут! Не будьте живым щитом для врагов», - обратился к людям мэр.

Отметим, что ранее спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщал о том, что российские солдаты в Херсонской области боятся контрнаступления ВСУ. По его информации, оккупанты скопились в центре Херсона и в селе Верхний Рогачик.

По его словам, из-за боязни наступления ВСУ оккупанты усилили обыски простых мирных жителей.

Напомним, эксперт раскрыл, как Украина сможет переломить ситуацию на фронте.

Как сообщала Politeka, ротация у оккупантов пошла не по плану, появились детали.

Также Politeka писала, что оккупанты отправили под арест мэра-предателя Украины.