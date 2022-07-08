Об этом в новом эфире с Марком Фейгиным рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Как известно, 7 июля Джонсон подал в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Со стороны россии тут же появились язвительные замечания на эту тему, однако Арестович подчеркнул, что в них нет смысла.

По словам советника главы ОП, политика Великобритании в отношении Украины никак не изменится с отставкой Джонсона.

Он отметил, что в США выступили в поддержку возможного союза между Великобританией, странами Балтии и Украиной, а внутри самого Соединенного Королевства все политические силы готовы продолжать путь поддержки Киева в противостоянии с россией.

«Курс Британии не изменится, тут можно не волноваться», - подчеркнул Арестович.

Он также отметил, что потенциальные преемники Джонсона, которыми сейчас называют министра обороны Бена Уоллеса или министра иностранных дел Лиз Трасс, будут ничуть не лучшими вариантами для россии.

«Джонсон очень многим насолил. Он яркий человек, поэтому в его присутствии другие начинают отбрасывать тени. Конечно, это многим не нравится. Он очень эпатажный, очень резкий. Его обвиняют в разбалансировании внутренней политики. На внешнем порядке его особо никто не упрекает. Соответственно курса поддержки Украины. Если придет Лиз Трасс, кремлевским будет ничуть не веселее, если не пожестче», - заявил Арестович.

Напомним, Борис Джонсон подает в отставку, появилось заявление.

Как сообщала Politeka, в Офисе президента жестко ответили на угрозы путина.

Также Politeka писала, что жителей Херсонщины просят уезжать подальше, чтобы не становиться "живым щитом".