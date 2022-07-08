Советник главы Офиса президента и представитель переговорной делегации Михаил Подоляк опроверг заявление президента рф о неком плане "коллективного Запада", а также ответил на новые угрозы путина украинскому народу. Свои комментарии по поводу новых заявлений российского диктатора Подоляк Twitter.
"Нет никакого плана "коллективного Запада". Только конкретная z-армия вошла в суверенную Украину, обстреливает города и убивает мирных граждан. Все остальное – примитивная пропаганда. Поэтому мантра господина Путина о "войне до последнего украинца" – еще одно доказательство продуманного российского геноцида", – написал он.
Напомним, накануне путин заявил, что Запад хочет воевать "до последнего украинца" и "все к этому идет". Также путин заявил, что россия "не отказывается и от мирных переговоров": "Но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договориться".
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