Борис Джонсон заявил, что уходит с должности премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии.

Об этом он заявил на брифинге.

Однако он готов исполнять обязанности, пока не выберет ему замену.

Он призвал начать процесс выборов главы партии как можно скорее. Также заверил, что Британия будет поддерживать Украину столько, сколько будет нужно.

Джонсон сказал, что "теперь очевидно, что парламентская партия хочет нового лидера и нового премьер-министра". Он отметил, что останется в должности премьер-министра до того, как будет назначен новый лидер.

"Причина, почему я так упорно боролся в последние несколько дней, чтобы продолжать выполнять этот мандат лично, заключалась не только в том, что я хотел это сделать, а потому, что я чувствовал, что это моя работа, мой долг, мой долг долг перед вами", - заявил Джонсон.

Джонсон выступил с обращением к нации после волны отставок в своем правительстве, когда количество ушедших должностных лиц превысило 50 человек по состоянию на утро четверга.

Перед выступлением в четверг Борис Джонсон назначил новых должностных лиц на место ушедших в отставку коллег.

Ожидается, что выборы лидера Консервативной партии состоятся этим летом, и новый глава правительства будет намечен на партийную конференцию в октябре.

До этого времени Борис Джонсон продолжит руководить правительством.