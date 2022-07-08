Війна триватиме менше ніж рік, якщо Україна отримає від союзників необхідне озброєння.

Про це розповів директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак в інтерв'ю РБК-Україна. За його словами, на термін закінчення активних бойових дій в Україні впливає безліч факторів.

«Якби Захід пішов на повноцінне забезпечення зброєю, то Україна змогла б вибити ворожі сили до рівня 24 лютого 2022 року… Саме це є орієнтиром та обговорюваною установкою», - розповів експерт.

Однак, він зазначив, що для цього має працювати жорстка санкційна політика, а західні партнери повинні регулярно відправляти в Україну великі партії потужного озброєння, яке буде на покоління вище за російське.

«Йдеться і про літаки F-16, сучасні безпілотні системи та танки», - підкреслив Бадрак.

Він зазначив, що таке озброєння Україна може отримати від США в рамках ленд-лізу, а от із постачаннями з європейських країн поки що все складніше.

«Оскільки ми не можемо сказати чітко, як діятиме питання технічної допомоги, як діятиме санкційна політика – тому немає відповіді на тривалість цієї війни. Умовно кажучи, у разі позитивного сценарію можна було б говорити, що війна триватиме ще місяці – 8-10 місяців, до року. Якщо не буде потужних постачань, а таких як зараз, то ця війна може тривати роками», - вважає Бадрак.

Він зазначив, що у другому варіанті війна йтиме на виснаження і триватиме стільки, скільки сили оборони зможуть оборонятися або доти, як ситуація кардинально зміниться всередині Росії.

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