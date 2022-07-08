Война продлится меньше года, если Украина получит от союзников необходимое вооружение.

Об этом рассказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в интервью РБК-Украина. По его словам, на сроки окончания активных боевых действий в Украине влияет множество факторов.

«Если бы Запад пошел на полноценное обеспечение оружием, то Украина смогла бы выбить вражеские силы до уровня 24 февраля 2022 года… Именно это есть ориентиром и установкой, которая обсуждается», - рассказал эксперт.

Однако, он отметил, что для этого должна работать жесткая санкционная политика, а западные партнеры должны регулярно отправлять в Украину большие партии мощного вооружения, которое будет на поколение выше российского.

«Речь идет и о самолетах F-16, современных беспилотных системах и танках», - подчеркнул Бадрак.

Он отметил, что такое вооружение Украина может получить от США в рамках ленд-лиза, а вот с поставками из европейских стран пока все сложнее.

«Поскольку мы не можем сказать четко, как будет действовать вопрос технической помощи, как будет действовать санкционная политика – поэтому нет ответа на вопрос о продолжительности этой войны. Условно говоря, в случае положительного сценария можно было бы говорить о том, что война продлится еще месяцы – 8-10 месяцев, до года. Если не будет мощных поставок, а такие как сейчас, то эта война может длиться годами», - считает Бадрак.

Он отметил, что во втором варианте война будет идти на истощение и будет длится столько, сколько силы обороны смогут обороняться либо до того момента, как ситуация кардинально изменится внутри россии.

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