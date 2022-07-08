Заява російського диктатора володимира путіна про те, що армія рф "всерйоз поки що нічого не починала" в Україні, розрахована на внутрішню аудиторію.

Про це заявив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович під час бесіди з Марком Фейгіним на 134-й день повномасштабного вторгнення.

"Очевидно, зробили якісь виміри, подивилися і на більш кричущі запити суспільства спробували відповісти. У мене одна відповідь на це все: не починали, а вже кінчаєте це все. Всім цим потугам залишилося дуже недовго. Місяць-півтора і, я думаю, вони затихнуть потихеньку у спробах наступати", - упевнений Арестович.

Путін, за словами експерта, "намагається робити хорошу міну за дуже поганої гри". Представник ОП також припустив, що президент росії в курсі невдач російської армії в Україні.

"Тільки дурень може думати, що все йде благополучно", - додав Арестович.

Зазначимо, 7 липня під час зустрічі з міністрами путін несподівано заявив, що росія нібито ще не починала «всерйоз» воювати в Україні.

«Сьогодні ми чуємо, що нас хочуть перемогти на полі бою... Ну, що тут скажеш. Нехай спробують. Ми вже багато чули, що Захід хоче воювати із нами до останнього українця. Це – трагедія для українського народу. Але, схоже, все до цього йде. Але всі повинні знати, що ми чогось серйозного поки що не розпочинали», - заявив кремлівський диктатор.

Нагадаємо, озвучено два сценарія завершення війни.

Також повідомлялось, що в Офісі президента жорстко відповіли на погрози Путіна.

Тим часом мешканців Херсонщини закликають евакуюватися, щоб не ставати для окупантів живим щитом.