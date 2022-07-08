Українців закликали не ставати живим щитом для окупантів.

Мер тимчасово окупованого міста Олешки на Херсонщині Євген Рищук попередив місцевих жителів про те, що українські захисники дедалі ближчі, тому їм варто залишити місто, щоб не опинитися в заручниках у росіян під час його звільнення.

«Шановні жителі Олешківської громади та Херсонщини, якщо ви мешкаєте поблизу розташування об'єктів, де проживають ворожі солдати РФ або розташовані ворожі ППО, склади з боєприпасами, є скупчення ворожої техніки, наполегливо рекомендую їхати звідти подалі», - написав у своєму Фейсбук.

Він попередив, що ворог може використовувати мирних жителів як живий щит.

«ЗСУ йдуть! Не будьте живим щитом для ворогів», – звернувся до людей мер.

Зазначимо, що раніше речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомляв про те, що російські солдати в Херсонській області бояться контрнаступу ЗСУ. За його інформацією, окупанти зібралися в центрі Херсона та в селі Верхній Рогачик.

За його словами, через побоювання наступу ВСУ окупанти посилили обшуки простих мирних жителів.

Нагадаємо, експерт розкрив, як Україна зможе переламати ситуацію на фронті.

Як повідомляла Politeka, ротація у окупантів пішла за планом, з'явилися деталі.

Також Politeka писала, що окупанти відправили під арешт мера-зрадника України.