Мер тимчасово окупованого міста Олешки на Херсонщині Євген Рищук попередив місцевих жителів про те, що українські захисники дедалі ближчі, тому їм варто залишити місто, щоб не опинитися в заручниках у росіян під час його звільнення.
«Шановні жителі Олешківської громади та Херсонщини, якщо ви мешкаєте поблизу розташування об'єктів, де проживають ворожі солдати РФ або розташовані ворожі ППО, склади з боєприпасами, є скупчення ворожої техніки, наполегливо рекомендую їхати звідти подалі», - написав у своєму Фейсбук.
Він попередив, що ворог може використовувати мирних жителів як живий щит.
«ЗСУ йдуть! Не будьте живим щитом для ворогів», – звернувся до людей мер.
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Зазначимо, що раніше речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомляв про те, що російські солдати в Херсонській області бояться контрнаступу ЗСУ. За його інформацією, окупанти зібралися в центрі Херсона та в селі Верхній Рогачик.
За його словами, через побоювання наступу ВСУ окупанти посилили обшуки простих мирних жителів.
Нагадаємо, експерт розкрив, як Україна зможе переламати ситуацію на фронті.
Як повідомляла Politeka, ротація у окупантів пішла за планом, з'явилися деталі.
Також Politeka писала, що окупанти відправили під арешт мера-зрадника України.