У Зеленського жорстко відповіли путіну на погрози про війну "до останнього українця"

Радник глави Офісу президента та представник переговорної делегації Михайло Подоляк спростував заяву президента росії про певний план "колективного Заходу", а також відповів на нові загрози путі на українському народу. Свої коментарі щодо нових заяв російського диктатора Подоляк Twitter.

"Немає жодного плану "колективного Заходу". Тільки конкретна z-армія увійшла до суверенної України, обстрілює міста та вбиває мирних громадян. Все інше – примітивна пропаганда. Тому мантра пана путіна про "війну до останнього українця" – ще один доказ продуманого російського гено ", - написав він.

Нагадаємо, напередодні путін заявив, що Захід хоче воювати "до останнього українця" та "все до цього йде". Також путін заявив, що росія "не відмовляється і від мирних переговорів": "Але ті, хто відмовляються, повинні знати, що чим далі, тим складніше їм буде з нами домовитися".

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