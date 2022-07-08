Заявление российского диктатора владимира путина о том, что армия рф "всерьез пока ничего не начинала" в Украине, рассчитано на внутреннюю аудиторию.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович во время беседы с Марком Фейгиным на 134 день полномасштабного вторжения.

"Очевидно, произвели какие-то замеры, посмотрели и на более кричащие запросы общества попытались ответить. У меня один ответ на это все: не начинали, а уже кончаете вот это все. Всем этим потугам осталось очень недолго. Месяц-полтора и, я думаю, они заглохнут потихоньку в попытках наступать", — уверен Арестович.

Путин, по словам эксперта, "пытается делать хорошую мину при очень плохой игре". Представитель ОП также предположил, что президент рф в курсе неудач российской армии в Украине.

"Только дурак может думать, что все идет благополучно", - добавил Арестович.

Отметим, 7 июля во время встречи с министрами путин неожиданно заявил, что россия якобы еще не начинала «всерьез» воевать в Украине.

«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя... Ну что тут скажешь. Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это - трагедия для украинского народа. Но, похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы чего-то серьезного пока не начинали», - заявил кремлевский диктатор.

Напомним, озвучены два сценария завершения войны.

Также сообщалось, что в Офисе президента жестко ответили на угрозы Путина.

Тем временем жителей Херсона призывают эвакуироваться, чтобы не становиться для оккупантов живым щитом.