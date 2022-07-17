Таку гіпотезу висунули експерти американського Інституту вивчення війни (ISW). При цьому аналітики відзначають надзвичайно низьку ймовірність успіху рф у цій операції.

Повідомляється, що 16 липня Головне управління розвідки України оприлюднило перехоплену розмову, в якій російський військовий заявив, що його командир не переймається своїми втратами, а лише хоче дійти до Харкова.

Також в ISW відзначають, що підтримувана росією окупаційна влада продовжує висувати умови для анексії Харківської області за межами нині контрольованої території. Так, глава окупаційного уряду Харківської області Віталій Ганчев і голова "ЛНР" Леонід Пасічник підписали 16 липня угоду "про взаємне співробітництво та оборону".

Раніше 6 липня Ганчев оголосив, що окупована Харківська область складатиметься з Куп’янського, Ізюмського, Вовчанського та Харківського районів, до складу яких входить територія, яку російські війська ще не контролюють.

Американські експерти прогнозують, що російські війська непослідовно посилять спроби наземного нападу на північ від Харкова протягом найближчих днів, але навряд чи зможуть отримати значні територіальні здобутки.

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