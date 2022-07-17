Такую гипотезу выдвинули эксперты американского Института изучения войны (ISW). При этом аналитики отмечают чрезвычайно низкую вероятность успеха рф в этой операции.
Сообщается, что 16 июля Главное управление разведки Украины обнародовало перехваченный разговор, в котором российский военный заявил, что его командир не беспокоится о своих потерях, а только хочет дойти до Харькова.
Также в ISW отмечают, что поддерживаемые россией оккупационные власти продолжают выдвигать условия для аннексии Харьковской области за пределами ныне контролируемой территории. Так, глава оккупационного правительства Харьковской области Виталий Ганчев и глава "ЛНР" Леонид Пасечник подписали 16 июля соглашение "о взаимном сотрудничестве и обороне".
Ранее 6 июля Ганчев объявил, что оккупированная Харьковская область будет состоять из Купянского, Изюмского, Волчанского и Харьковского районов, в состав которых входит территория, которую еще не контролируют российские войска.
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Американские эксперты прогнозируют, что российские войска непоследовательно усилят попытки наземного нападения к северу от Харькова в ближайшие дни, но вряд ли смогут получить значительные территориальные достижения.
Напомним, украинский самолет разбился в Греции, на борту находился опасный груз.
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