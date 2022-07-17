У Тульській області рф масштабна аварія сталася на залізниці, є жертва.

У суботу, 16 липня, 12 вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок в Узловському районі Тульської області. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Вантажний склад, що прямував від станції Узлова-3 до Жданки, перекинувся в районі селища Високе. За попередньою версією, вагони зійшли з рейок через чоловіка, який їхав потягом і крав з вагонів метал.

Як вважають правоохоронці, один із шматків металу впав на залізничну колію та потрапив під колеса складу. В результаті сталася аварія, а сам імовірний злодій загинув.

"Вірогідна причина - через дії третіх осіб при розкраданні металу з вантажного поїзда. Інформація про постраждалих уточнюється", - розповів речник Тульського відділення Московської залізниці Олег Трунов.

За попередніми даними, аварія призвела до смерті однієї людини. Її особу зараз встановлюють — документів при собі чоловік не мав. Крім того, залізнична НП призвела до затримки руху низки пасажирських поїздів.

Раніше на залізниці Тульської області зняли на відео, як російські окупанти переганяють «Точки У», яких у них, за словами міністерства оборони рф, начебто немає на озброєнні.

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