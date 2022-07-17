Трагедія сталася біля грецького міста Кавала. Розбився літак, який виконував комерційний рейс із Сербії до Йорданії. Про це повідомляє Kavala Post.
У Службі цивільної авіації Греції повідомили, що пілот подав сигнал лиха. За попередніми даними, у нього спалахнув один з чотирьох двигунів. Літак розвернувся, щоб здійснити екстрене приземлення в аеропорту Кавали, але не встиг.
Літак перевозив 12-тонний вантаж, який класифікується як небезпечний. При цьому таким вантажем можуть бути не лише боєприпаси, але й акумулятори все, що може спричинити пожежу.
Глава муниципалітету Пангайо Філіппос Анастасіадіс розповів, що пілот літака здійснив героїчний вчинок, оскільки він йому вдалося з палаючим двигуном відвести літак від житлового району. Очевидці повчдомили, що під час падіння літак врізався в кукурудзяне поле, і на землі ніхто не постраждав.
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
Європу охопили масштабні пожежі: кадри катастрофи
"Скільки разів ми просили закрити небо": мама 4-річної Лізи прийшла до тями і поділилася горем
З'явилися нові кадри з цвинтаря у Маріуполі: "Кожен місяць викопується..."
"Давайте будемо реалістами": Рєзніков відповів, скільки насправді ракет рф збиває українська ППО
За різними даними, на борту було або три, або вісім людей. На місці події працюють рятувальники. Ознак того, що на місці падіння є хтось живий, не спостерігається.
Нагадаємо, що відомо про винуватця трагедії у Вінниці.
Як повідомляла Politeka, у ДТП загинула родина військового, чкого проводжали на фронт.
Також Politeka писала, що ЗСУ змусили ворога змінити тактику наступу на Луганщині.