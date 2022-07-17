Трагедія сталася біля грецького міста Кавала. Розбився літак, який виконував комерційний рейс із Сербії до Йорданії. Про це повідомляє Kavala Post.

У Службі цивільної авіації Греції повідомили, що пілот подав сигнал лиха. За попередніми даними, у нього спалахнув один з чотирьох двигунів. Літак розвернувся, щоб здійснити екстрене приземлення в аеропорту Кавали, але не встиг.

Літак перевозив 12-тонний вантаж, який класифікується як небезпечний. При цьому таким вантажем можуть бути не лише боєприпаси, але й акумулятори все, що може спричинити пожежу.

Глава муниципалітету Пангайо Філіппос Анастасіадіс розповів, що пілот літака здійснив героїчний вчинок, оскільки він йому вдалося з палаючим двигуном відвести літак від житлового району. Очевидці повчдомили, що під час падіння літак врізався в кукурудзяне поле, і на землі ніхто не постраждав.

За різними даними, на борту було або три, або вісім людей. На місці події працюють рятувальники. Ознак того, що на місці падіння є хтось живий, не спостерігається.

#BREAKING: UR-CIC, an Antonov An-12TB cargo aircraft of Meridian Ltd from #Ukraine with flight No. #MEM3032 crashed near #Kavala in #Greece on its way from Nis to Amman! Locals filmed the moment of crash. It was burning when it hit the ground! Engine fire had spread to the wing👇 pic.twitter.com/LQNOEbz1Yd — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) July 16, 2022

Нагадаємо, що відомо про винуватця трагедії у Вінниці.

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