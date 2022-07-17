У рф за місяць зазнали краху п'ять літаків, а тепер розбився гелікоптер із юною зіркою спорту.

Вдень 16 липня на Камчатці зник вертоліт "Робінсон". Пізніше рятувальники виявили його повністю згорілим. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Уламки вертольота були знайдені в 13 км на південь від вулкана Узон. Його помітили з повітря під час обльоту.

На борту імовірно перебували троє людей — пілот і два пасажири. Сам гелікоптер належить приватній компанії «Зліт» Володимира Малиновського. За штурвалом знаходився його син Ігор – біатлоніст та неодноразовий чемпіон світу та Європи серед юніорів. Особи пасажирів зараз встановлюють.

Спочатку рятувальники мали версію, що пілот зниклого вертольота просто зробив зупинку, щоб перечекати негоду, але ця версія не підтвердилася.

Раніше повідомлялося, що 17 червня у Білгородській області рф розбився штурмовик Су-25. 21 червня ще один військовий літак за схожих обставин зазнав аварії в Ростовській області. Також дві НП сталися в Якутії: 21 червня там зник літак Ан-2, а наступного дня "зник з радарів" Ан-30. 15 липня у Краснодарському краї внаслідок зіткнення з ЛЕП сталося падіння літака Ан-2.





Нагадаємо, український літак розбився в Греції, на борту був небезпечний вантаж.

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