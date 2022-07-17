Так, у Флоренції у бутіку Bottega Veneta чоловікові з російським паспортом не продали одяг.
Російський покупець самостійно записав відео та поділився своїм лихом. Кадри
Чоловік попросив продавця дати поміряти йому піджак, на що жінка відповіла, що мають заборону на продаж громадянам з російським паспортом.
Чоловік вирішив не здаватися і заявив, що у нього є друг з італійським громадянством.
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
Докази для Гааги: журналісти оприлюднили список головних злочинів окупантів
"Скільки разів ми просили закрити небо": мама 4-річної Лізи прийшла до тями і поділилася горем
З'явилися нові кадри з цвинтаря у Маріуполі: "Кожен місяць викопується..."
"Одразу двох поховаєте, якщо розповісте, що дитина померла": бабуся 4-річної Лізи розповіла про горе
«Якщо він зараз зі мною прийде, ви продасте?», – каже він.
Жінка-продавець відповіла ствердно, але попросила прибрати камеру і не знімати те, що відбувається.
Нагадаємо, ситуація на Херсонщині та Запоріжжі загострюється, дані британської розвідки.
Як повідомляла Politeka, масштабна аварія сталася на залізниці в Росії, розкрито несподівану причину.
Також Politeka писала, "зоряна" авіакатастрофа сталася в Росії, борт повністю згорів.