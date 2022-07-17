В рф за месяц потерпели крушение пять самолетов, а теперь разбился вертолет с юной звездой спорта.

Днем 16 июля на Камчатке пропал вертолёт «Робинсон». Позже спасатели обнаружили его полностью сгоревшим. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Обломки вертолёта были найдены в 13 км южнее вулкана Узон. Его заметили с воздуха во время облёта.

На борту предположительно находились три человека — пилот и два пассажира. Сам вертолёт принадлежит частной компании «Взлёт» Владимира Малиновского. За штурвалом находился его сын Игорь — биатлонист и неоднократный чемпион мира и Европы среди юниоров. Личности пассажиров сейчас устанавливают.

Изначально у спасателей была версия, что пилот пропавшего вертолёта просто сделал остановку, чтобы переждать непогоду, но эта версия не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что 17 июня в Белгородской области рф разбился штурмовик Су-25. 21 июня еще один военный самолет при схожих обстоятельствах потерпел крушение в Ростовской области. Также два ЧП произошло в Якутии: 21 июня там пропал самолет Ан-2, а на следующий день "исчез с радаров" Ан-30. 15 июля в Краснодарском крае в результате столкновения с ЛЭП произошло падение самолета Ан-2.





Напомним, украинский самолет разбился в Греции, на борту находился опасный груз.

Как сообщала Politeka, в ДТП погибла семья военного, которого провожали на фронт.

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