В субботу, 16 июля, 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Узловском районе Тульской области. Об этом сообщают российские СМИ.
Грузовой состав, следовавший от станции Узловая-3 до Жданки, опрокинулся в районе посёлка Высокое. По предварительной версии, вагоны сошли с рельсов из-за мужчины, который ехал на поезде и воровал из вагонов металл.
Как полагают правоохранители, один из кусков металла упал на железнодорожный путь и попал под колёса состава. В результате произошла авария, а сам предполагаемый вор погиб.
"Вероятная причина - из-за действий третьих лиц при хищении металла из грузового поезда. Информация о пострадавших уточняется", - рассказал пресс-секретарь Тульского отделения Московской железной дороги Олег Трунов.
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По предварительным данным, авария привела к смерти одного человека. Его личность сейчас устанавливают — документов при себе у мужчины не было. Кроме того, железнодорожное ЧП привело к задержке движения ряда пассажирских поездов.
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