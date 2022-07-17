В Тульской области рф масштабная авария произошла на железной дороге, есть жертва.

В субботу, 16 июля, 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Узловском районе Тульской области. Об этом сообщают российские СМИ.

Грузовой состав, следовавший от станции Узловая-3 до Жданки, опрокинулся в районе посёлка Высокое. По предварительной версии, вагоны сошли с рельсов из-за мужчины, который ехал на поезде и воровал из вагонов металл.

Как полагают правоохранители, один из кусков металла упал на железнодорожный путь и попал под колёса состава. В результате произошла авария, а сам предполагаемый вор погиб.

"Вероятная причина - из-за действий третьих лиц при хищении металла из грузового поезда. Информация о пострадавших уточняется", - рассказал пресс-секретарь Тульского отделения Московской железной дороги Олег Трунов.

По предварительным данным, авария привела к смерти одного человека. Его личность сейчас устанавливают — документов при себе у мужчины не было. Кроме того, железнодорожное ЧП привело к задержке движения ряда пассажирских поездов.

Ранее на железной дороге в Тульской области сняли на видео, как российские оккупанты перегоняют «Точки У», которых у них, по словам министерства обороны рф, вроде бы нет на вооружении.

Напомним, украинский самолет разбился в Греции, на борту находился опасный груз.

Как сообщала Politeka, в ДТП погибла семья военного, которого провожали на фронт.

Также Politeka писала, "звездная" авиакатастрофа произошла в России, борт полностью сгорел.