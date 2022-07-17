Об этом говорится в отчете британских разведчиков, обнародованном Министерством обороны Великобритании на официальной Twitter-странице 17 июля.

Сообщается, что оккупанты активно перемещают живую силу, технику и оборонные запасы между Мариуполем, Запорожьем и Херсоном. Российские войска в Мелитополе также ужесточают меры безопасности.

Британцы отмечают, что украинские силы оказывают давление на российскую оборонную линию в Херсонской области уже больше месяца и напоминают о последних политических заявлениях как президента Владимира Зеленского, так и вице-премьер-министра Ирины Верещук, которые предупреждали о предстоящих наступательных операциях, чтобы вытеснить захватчиков с оккупированной территории юга.

"Российские оборонные шаги, вероятно, являются ответом на ожидаемые украинские наступления, требования министра обороны Шойгу во время недавнего визита на Донбасс, а также на атаки, которые Украина осуществляет по командным пунктам, логистическим узлам и сосредоточениям войск", — объясняют в разведке.

Также эксперты добавляют, что усиление оккупантами обороны Юга, в то время как продолжается борьба за Донбасс, свидетельствует о серьезности, с которой российские командиры воспринимают угрозу украинского контрнаступления.

Напомним, украинский самолет разбился в Греции, на борту находился опасный груз.

Как сообщала Politeka, масштабная авария произошла на железной дороге в россии, раскрыта неожиданная причина.

Также Politeka писала, "звездная" авиакатастрофа произошла в рф, борт полностью сгорел.