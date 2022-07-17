Так, во Флоренции в бутике Bottega Veneta мужчине с российским паспортом не продали одежду.
Российский покупатель самостоятельно записал видео и поделился своей бедой. Кадры
Мужчина попросил продавца дать померять ему пиджак, на что женщина ответила, что у них запрет на продажу гражданам с российским паспортом.
Мужчина решил не сдаваться и заявил, что у него есть друг с итальянским гражданством, е
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«Если он сейчас со мной придёт, вы продадите?», - говорит он.
Женщина-продавец ответила утвердительно, но попросила убрать камеру и не снимать происходящее.
Напомним, ситуация на Херсонщине и Запорожье обостряется, данные британской разведки.
Как сообщала Politeka, масштабная авария произошла на железной дороге в россии, раскрыта неожиданная причина.
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