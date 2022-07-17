В Европе всё чаще отказываются продавать люксовые бренды россиянам после полномасштабного вторжения рф в Украину

Так, во Флоренции в бутике Bottega Veneta мужчине с российским паспортом не продали одежду.

Российский покупатель самостоятельно записал видео и поделился своей бедой. Кадры появились в одном из телеграм-каналов.

Мужчина попросил продавца дать померять ему пиджак, на что женщина ответила, что у них запрет на продажу гражданам с российским паспортом.

Мужчина решил не сдаваться и заявил, что у него есть друг с итальянским гражданством, е

«Если он сейчас со мной придёт, вы продадите?», - говорит он.

Женщина-продавец ответила утвердительно, но попросила убрать камеру и не снимать происходящее.

Напомним, ситуация на Херсонщине и Запорожье обостряется, данные британской разведки.

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