Путінські війська ніяк не можуть захопити два села на Луганщині та повністю взяти регіон під контроль.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у неділю, 17 липня.

За його словами, два села на Луганщині залишаються підконтрольними Україні і цей факт не дає спокою росіянам, які мають наказ обов'язково вийти на адмінкордон Луганщини.

«Вони неодноразово звітували про виконання завдання, можливо, отримували відповідні нагороди, але подолати кілька кілометрів, що залишилися, так і не можуть», - розповів Гайдай.

Голова Луганської ОДА зазначив, що одне із цих сіл кілька разів переходило під контроль загарбників, але щоразу українські сили відкидали рашистів на попередні позиції. При цьому росіяни не зупиняються і щоразу повертаються, зазнаючи чергових втрат.

За даними Гайдая, лише за суботу росіяни завдали по селах два авіаудари, в результаті яких до населених пунктів потрапили чотири ракети.

Також минулої доби по цих селах тричі вдарила російська артилерія і чотири рази села обстріляли з мінометів.

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