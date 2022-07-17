Путинские войска никак не могут захватить два села в Луганской области и полностью взять регион под контроль.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай в воскресенье, 17 июля.

По его словам, два села в Луганской области остаются подконтрольными Украине и этот факт не дает покоя россиянам, у которых есть приказ обязательно выйти на админграницу Луганщины.

«Они неоднократно отчитывались о выполнении задания, возможно, получали соответствующие награды, но преодолеть оставшиеся несколько километров так и не могут", - рассказал Гайдай.

Глава Луганской ОГА отметил, что одно из этих сел несколько раз переходило под контроль захватчиков, но каждый раз украинские силы отбрасывали рашистов на предыдущие позиции. При этом россияне не останавливаются, и всякий раз возвращаются, терпя очередные потери.

По данным Гайдая, только за субботу россияне нанесли по селам два авиаудара, в результате которых в населенные пункты попали четыре ракеты.

Также за минувшие сутки по этим селам трижды ударила российская артиллерия и четыре раза села обстреляли из минометов.

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