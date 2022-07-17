Об этом
По его словам, два села в Луганской области остаются подконтрольными Украине и этот факт не дает покоя россиянам, у которых есть приказ обязательно выйти на админграницу Луганщины.
«Они неоднократно отчитывались о выполнении задания, возможно, получали соответствующие награды, но преодолеть оставшиеся несколько километров так и не могут", - рассказал Гайдай.
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Глава Луганской ОГА отметил, что одно из этих сел несколько раз переходило под контроль захватчиков, но каждый раз украинские силы отбрасывали рашистов на предыдущие позиции. При этом россияне не останавливаются, и всякий раз возвращаются, терпя очередные потери.
По данным Гайдая, только за субботу россияне нанесли по селам два авиаудара, в результате которых в населенные пункты попали четыре ракеты.
Также за минувшие сутки по этим селам трижды ударила российская артиллерия и четыре раза села обстреляли из минометов.
Напомним, что известно о виновнике трагедии в Виннице.
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Также Politeka писала, что ВСУ заставили врага изменить тактику наступления в Луганской области.