Советник министра МВД Антон Геращенко назвал имя российского преступника, по приказу которого были произведены пуски ракет 14 июля по Виннице - погибли 24 человека, среди них три ребенка.
Сообщение он опубликовал в Telegram.
"Это убийца 4-летней Лизы из Винницы и еще более 20-ти винничан - командир отдельного констанцского ордена ушакова I степени дивизиона подводных лодок черноморского флота, капитан 1 ранга анатолий варочкин. Именно он командовал подводной лодкой, из которой отряд путинских убийц по мирным жителям Винницы", - написал Геращенко.
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