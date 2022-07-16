Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире
По его словам, наши военные заставили оккупантов изменить тактику наступления на Луганщине. Россияне перестали хранить боеприпасы на складах и теперь работают "с колес", то есть постоянно возят их машина на передовую.
«Орки имеют усложненную логистику, которая идет нам на руку. Если раньше у оккупантов было значительное преимущество в огневом влиянии, то теперь благодаря западному оружию мы наверстали и стали сильнее. Высокоточные попадания по складам это подтверждают», — рассказал Гайдай.
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