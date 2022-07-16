16 июля, на автодороге Н-03 сообщением Житомир-Черновцы у урочища «Четыре Корчмы» произошло дорожно-транспортное происшествие.
Предварительно правоохранители установили, что 79-летний львовянин, управляя автомобилем «Ford Transit», столкнулся с автомобилем «Skoda Favorit» под управлением 19-летнего жителя села с. Рухотин.
В результате аварии погибли пассажиры автомобиля «Skoda Favorit», жители села Клишковцы: 44-летний мужчина, 40-летняя женщина, 17-летняя девушка и 21-летний парень, сообщили в отделе коммуникации полиции в Черновицкой области.
Как сообщает местное издание АСС , стало известно, что в ДТП на Буковине погибла семья военного.
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Лишь несколько дней военный из Клишковцев пробыл с родными дома, как снова должен был отправляться на передовую. В автомобиле с ним находилась его жена и дети. Жена и дети провожали на фронт мужа и отца военнослужащего буковинца Вадима Коростюка.
Водителей транспортных средств госпитализированы в медицинское учреждение для оказания соответствующей помощи.
Напомним, враг атаковал два крупнейших университета в Николаеве: момент взрыва попал на видео
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Добавим, что после трагедии в Сергеевке британская разведка выдала важные подробности.