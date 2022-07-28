Вранці 28 липня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Миколаєву, в результаті - зруйновано школу та житлові будинки.

Подробиці повідомив мер міста Олександр Сенкевич.

«Ще одну міську школу практично повністю зруйновано. Там звалилася частина будівлі. Поранення отримав охоронець закладу. У прилеглих приватних будинках вибило вікна та покрівлю», - зазначив міський голова.

Також ракета потрапила на територію водної станції Кораблебудівного університету, пошкодивши складське приміщення.

"Ось така вирва від російського снаряда тут утворилася. На щастя, ракета потрапила у відкриту територію і навчальне обладнання вціліло. Частково зруйновано лише складське приміщення", - повідомив мер.

На території одного із приватних підприємств від попадання боєприпасів спалахнули залишки шроту. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

«Щодо житлових будинків, наразі відомо про пошкодження двох багатоповерхівок», - зазначив Олександр Сенкевич.

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Також повідомлялося, що у РНБО оцінили ймовірність ударів по території Росії.

Крім того, Politeka.net писала, що окупанти закріплюються на нових позиціях.