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«Ще одну міську школу практично повністю зруйновано. Там звалилася частина будівлі. Поранення отримав охоронець закладу. У прилеглих приватних будинках вибило вікна та покрівлю», - зазначив міський голова.
Також ракета потрапила на територію водної станції Кораблебудівного університету, пошкодивши складське приміщення.
"Ось така вирва від російського снаряда тут утворилася. На щастя, ракета потрапила у відкриту територію і навчальне обладнання вціліло. Частково зруйновано лише складське приміщення", - повідомив мер.
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На території одного із приватних підприємств від попадання боєприпасів спалахнули залишки шроту. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.
«Щодо житлових будинків, наразі відомо про пошкодження двох багатоповерхівок», - зазначив Олександр Сенкевич.
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Також повідомлялося, що у РНБО оцінили ймовірність ударів по території Росії.
Крім того, Politeka.net писала, що окупанти закріплюються на нових позиціях.