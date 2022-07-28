Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов оценил возможность нанесения ударов Вооруженных сил Украины по территории россии. Особенно, если речь идет о местах в россии, откуда выпускали ракеты по мирным украинским городам. Об этом секретарь СНБО рассказал в эфире всеукраинского телемарафона.

По словам Данилова, если придет время и нужно будет подписать удары по территории рф, рука ни у кого не дрогнет.

"Если будет нужно нанести удары по территории рф, то поверьте, не дрогнет ни у кого рука, чтобы подписать то, что надо подписать, чтобы объекты были уничтожены. А заявления президента, что мы будем давать ответ по тем территориям, откуда все идет, это подтверждает... Нам известно обо всех выстрелах, которые осуществляются ракетами, самолетами или кораблями по нашей стране", - подчеркнул Алексей Данилов.

Отметим, что за прошлые сутки, 27 июля, ВСУ уничтожили два склада с боеприпасами и пять баз российских оккупантов в Херсонской, Донецкой и Луганской областях. На временно оккупированных территориях Украины продолжают полыхать базы и склады оружия российских захватчиков. Воины Вооруженных сил "демилитаризовали" два состава боеприпасов и пять баз военных путинской армии.

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