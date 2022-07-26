Россияне теряют военную технику не только во время войны в Украине, но и из-за своей безалаберности

Так, в Смоленской области случилась авария с участием военной машины и грузовика. Кадры с места происшествия опубликовали российские СМИ.

По их данным, колонна из 10 единиц военной техники направлялась в сторону Пскова, когда водитель встречной фуры потерял управление и врезался в бронеавтомобиль "Тигр-М". Машины получили серьезные повреждения.

Травмы получили 21-летний водитель и 24-летний пассажир бронемашины, а также 37-летний шофер фуры.

Украинские паблики уже отреагировали на ДТП, назвав его «жестом доброй воли».

«В Смоленской области произошёл «жест доброй воли»,

«Похоже орки решили устраивать дтп на рососии, для того чтобы не ехать в Украину», - иронизируют в сети.

Напомним, что эксперт рассказал, в чем главная уязвимость оккупантов перед HIMARS.

Как сообщала Politeka, россияне устроили ад украинцам, которые хотят покинуть оккупацию.

Также Politeka писала, что у ВСУ возникли непредвиденные сложности на Херсонском направлении.